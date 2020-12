UFFICIALE - AZ, tegola per il tecnico Slot: out il difensore Svensson

Problemi in casa Az Alkmaar in vista del prossimo match di Europa League che vedrà di fronte gli olandesi contro il Napoli di Rino Gattuso. Come comunicato dal club il difensore Jonas Svensson (27) non farà parte della sfida contro gli azzurri a causa di un infortunio che lo ha visto protagonista contro l'Heracles Almelo. Svensson rappresenta una pedina importante per il tecnico Arne Slot, che lo ha schierato sempre titolare in Europa League ed in Eredivisie.