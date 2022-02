UFFICIALE - Barcellona, Araujo si fa male con l'Espanyol: salta il Napoli giovedì?

Tegola per il Barcellona e per Xavi, che a pochi giorni dallo spareggio di andata di Europa League contro il Napoli perde per infortunio Ronald Araujo, uno dei punti fissi della difesa dei blaugrana. Il difensore si fa male durante il derby contro l'Espanyol ed è costretto ad uscire al 46', sostituito da Eric Garcia. Il club catalano con un comunicato ufficiale ha reso note le condizioni dell'uruguayano: "Il giocatore della prima squadra R. Araujo ha qualche fastidio al soleo della gamba sinistra. In attesa di prove per conoscere la portata di questi inconvenienti".

