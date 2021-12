UFFICIALE - Barcellona, Pedri torna ad allenarsi in gruppo: i dettagli

Dopo le brutte notizie per il Barcellona arriva una bella notizia. Pedri González ha ritardato al massimo le vacanze di Natale, allenandosi anche la mattina della vigilia da solo alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, consapevole che la guarigione definitiva dall'infortunio al quadricipite sinistro era vicina. Stamattina i medici del Barça hanno dato il via libera per rientrare nel gruppo e il classe 2002 ha completato la seduta normalmente agli ordini di Xavi. La sua ricomparsa in campo a gennaio è considerata certa e la data resta da fissare. Magari a Maiorca il 2 in campionato o il 5 a Linares in Coppa.