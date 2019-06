UFFICIALE - Financial Fair Play Uefa, sospeso giudizio sul 2019 del Milan: si attende prima il TAS per 2015-2018

La UEFA Club Financial Control Body (CFCB) Adjudicatory Chamber ha emesso un ordine procedurale di sospensione sul procedimento contro l'AC Milan riguardante il non raggiungimento dei requisiti del Break-even durante il periodo monitorato e riguardante la stagione 2018/19 e riguardante i periodi 2016, 2017 e 2018.

La sospensiva del procedimento rimarrà effettiva fin quando non arriverà la sentenza da parte del TAS riguardante le sanzioni imposte al club per non aver portato a compimento il Break-even per i periodi 2015, 2016, 2017.