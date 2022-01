UFFICIALE - Il Barcellona perde Umtiti per il Napoli: grave infortunio, sarà operato

Brutte notizie per il Barcellona. Il club catalano ha annunciato in un comunicato che Samuel Umtiti ha subito un grave infortunio nell'allenamento odierno e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il calciatore francese ha riportato una frattura al quinto metatarso del piede destro e dovrà essere operato domani. L'ex Lione dovrà stare fermo circa tre mesi e salterà dunque il doppio confronto con il Napoli in programma a febbraio.