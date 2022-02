UFFICIALE - Il Barcellona recupera Eric Garcia: è tra i convocati del derby

Eric Garcia, difensore del Barcellona, è stato dimesso oggi per l'infortunio al tendine del ginocchio alla gamba destra ed è stato convocato per la partita di stasera contro l'Espanyol. Il centrale, fermo da cinque settimane, torna nel momento migliore per Xavi, dopo la squalifica di Dani Alves in Liga, e prima di affrontare la sfida di Europa League contro il Napoli.