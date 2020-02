UFFICIALE - Inter-Ludogorets, si gioca a porte chiuse: misura per l'emergenza Coronavirus

Continua l'emergenza Coronavirus in Italia, con il calcio inevitabilmente condizionato da quelle che sono le misure cautelari per aiutare il contenimento dell'infezione. Notizia di pochi minuti fa è la decisione dell'Uefa, in accordo con le autorità italiane e bulgare, di giocare il prossimo match di Europa League tra Inter e Ludogorets a porte chiude. Lo ha annunciato il Ludogorets spiegando che "la Uefa ha comunicato ufficialmente che la partita con l'Inter di Europa League si giocherà giovedì alle 21 a San Siro a porte chiuse".