UFFICIALE - Napoli-Legia sarà diretta dallo spagnolo Cerro Grande

Sarò lo spagnolo Carlos del Cerro Grande a dirigere la sfida in programma giovedì al Maradona tra Napoli e Legia Varsavia, Sono infatti state diramate le designazioni da parte della Uefa per il match di Europa League. Questa la composizione arbitrale per la sfida che sarà probabilmente decisiva per il cammino europeo degli azzurri.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistenti: Pau Cebrián Devís (ESP), Roberto Alonso Fernández (ESP)

Quarto arbitro: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

Assistente VAR: Delajod Willy (FRA)