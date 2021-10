UFFICIALE - Napoli-Legia vietata ai tifosi polacchi: aperta fan zone allo stadio per seguire la gara

La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita per i residenti in Polonia in vista della sfida di giovedì prossimo tra Napoli e Legia Varsavia allo stadio Diego Armando Maradona. Il club polacco ha così annunciato tramite un comunicato ufficiale che per l'occasione sarà aperta una fan zone speciale alla Pepsi Arena. I tifosi potranno guardare la partita d'Europa League all'interno dello stadio per sostenere i polacchi, primi nel girone a punteggio pieno.