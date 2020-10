UFFICIALE - Real Sociedad, i convocati per il Napoli: recupera Januzaj

Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, ha diramato i convocati per la sfida di Europa League contro il Napoli, in programma domani sera. Per i baschi c'è il recupero dell'attaccante belga Januzaj. Di seguito la lista completa dei convocati: A. Remiro, Aritz, Portu, Merino, Willian J., Oyarzabal, Januzaj, Aihen, Moyà, Guridi, Segnan, Guevara, Marquelanz, Gorosabel, Isak, Monreal, David Silva, Berrenetxea, Le Normand, Bautista, Lòpez, Arambarri, Ayesa, Zubimendi.