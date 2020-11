UFFICIALE - Rijeka, 8 giocatori positivi al Covid-19: non ci saranno a Napoli

Con una nota ufficiale, il Rijeka ha confermato la positività di 8 giocatori della prima squadra al Covid-19 al test effettuato oggi. Il club croato ha informato nella nota che non può rivelare l'identità dei giocatori positività che sono già in auto-isolamento e non potranno scendere in campo. Il tecnico del Rijeka, Simon Rozman, già nel pomeriggio aveva rivelato a Tmw delle 8 positività che dovrebbero decimaere soprattutto centrocampo e difesa.