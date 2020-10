UFFICIALE - Rijeka-Napoli a porte chiuse, l'annuncio del club Croato

L'emergenza Coronavirus continua a tenere in appresione tutto il pianeta, e sono tante le chiusure che si sussegono nel corso dei questi giorni. Il Rijeka, squadra inserita nel girone di Europa League del Napoli, ha annunciato che dal 27 ottobre e per due settimane ci sarà l'obbligo delle porte chiuse per le squadra croate, come imposto in accordo con la Protezione Civile. Il provvedimento durerà due settimane e dunque include anche la sfida che vedrà di fronte la squadra croata ed il Napoli di Gattuso.