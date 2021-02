UFFICIALE - Sestina russa per Granada-Napoli: fischia Karasev

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Uefa ha reso note le designazioni per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Per Granada-Napoli in programma giovedì sera è stato designato l'arbitro Karasev, al Var ci sarà il suo connazionale Meshkov.

GRANADA-NAPOLI (giovedì ore 21)



Arbitro: Sergei Karasev (RUS)

Assistenti: Igor Demeshko (RUS) - Maksim Gavrilin (RUS)

Var: Vitali Meshkov (RUS)

Assistente Var: Sergei Ivanov (RUS)

Quarto uomo: Vladimir Moskalev (RUS)