UFFICIALE - Spartak Mosca, ceduto Kral: il comunicato del West Ham

Alex Král è un nuovo acquisto del West Ham United. Questo il cominucato ufficiale del club londinese, che sangisce l'arrivo del calciatore dallo Spartak Mosca, rivale del Napoli in Europa League: "Il West Ham United è lieto di annunciare la firma del centrocampista della Repubblica Ceca Alex Král . Il 23enne si unisce agli Hammers dallo Spartak Mosca in prestito per una stagione con l'obiettivo di rendere il trasferimento permanente, unendosi ai suoi connazionali ed ex compagni di squadra dello Slavia Praga Tomáš Souček e Vladimír Coufal allo stadio di Londra".