Una buona Roma non basta: Tottenham avanti 2-1 all’intervallo

vedi letture

E' finito 2-1 il primo tempo di Tottenham-Roma, sfida valida per la quinta giornata della 'Fase Campionato' di Europa League. Al duplice fischio, spurs meritatamente in vantaggio anche se la squadra di Ranieri per venti minuti abbondanti ha messo alle corde i padroni di casa producendo un calcio godibile. La partita è stata sbloccata dopo cinque minuti da un perfetto penalty calciato da Son, ma dopo il gol dell'1-0 la Roma di Ranieri ha avuto una reazione fortissima. Al 20esimo il pareggio di N'Dicka, bravo a sfruttare nel migliore dei modi una punizione di Dybala, è sembrato quasi la naturale conseguenza di quanto stava dicendo il campo.

Dopo il gol del pareggio la Roma ha continuato ad attaccare. Avrebbe trovato anche un fantastico gol con El Shaarawy, ma la rete dopo diversi secondi è stata annullata dal VAR per una millimetrica posizione di fuorigioco. Il vantaggio giallorosso per quanto visto nei primi 25 minuti sarebbe stato meritato, ma superato lo spavento la squadra di Postecoglu ha preso il controllo della partita e ha cominciato ad affacciarsi dalle parti di Svilar con incessante continuità. Al 26esimo Angelino prima e Svilar poi hanno scongiurato la rete degli spurs, poi tre minuti più tardi Sarr ha richiamato in causa il portiere giallorosso. Come per il gol di N'Dicka, anche la seconda rete del Tottenham è arrivata quando il gol era nell'aria. In questo caso, però, non è stato figlio di un piazzato, ma di una ripartenza che ha visto Kulusevski far fuori Hummels in velocità e poi Johnson anticipare Angelino per un tocco vincente.