Villarreal, Albiol: "Felici per il primo titolo di questo club. Sui calci di rigore..."

A margine della vittoria in finale ai rigori contro il Manchester United, il capitano del Villarreal Raul Albiol ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "I rigori sono stati troppo lunghi, c'è stata grande sofferenza. La partita è stata molto dura, vincere il primo titolo di questa società ci rende molto felici. Abbiamo calciato tutti bene i rigori, non li avevamo mai tirati in questo modo in allenamento: non era facile, meno male che hanno sbagliato loro e abbiamo vinto".