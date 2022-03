Xavi: "Col Napoli belle sensazioni, questo Barcellona può vincere l'Europa League"

Consueta conferenza stampa della vigilia in casa del Barcellona in vista del match di Europa League in programma domani contro il Galatasaray

Consueta conferenza stampa della vigilia in casa del Barcellona in vista del match di Europa League in programma domani contro il Galatasaray. Queste le considerazione di Xavi, tecnico dei catalani che ha preso la parola dopo Frenkie De Jong: "Le sensazioni che abbiamo percepito nella doppia sfida contro il Napoli ci hanno dato la speranza di poter fare davvero bene in questa competizione. Vogliamo andare avanti, continuando nel nostro momento positivo e vincere più gare possibili. Dobbiamo continuare a puntare sul nostro modello di gioco perché è quello che ci sta permettendo di ottenere risultati".

Xavi poi parla di obiettivi del Barcellona in questo finale di stagione: "Sono due. Il primo è qualificarci alla prossima Champions League mentre il secondo è vincere l'Europa Laeague. Due obiettivi che possiamo portare avanti solo facendo bene in campionato. Perché la Liga per noi deve essere il termometro per capire se il lavoro che stiamo facendo è quello giusto e che possiamo riproporlo anche in campo internazionale".