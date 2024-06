Danimarca-Serbia, le formazioni ufficiali: fuori Jovic, i fratelli Milinkovic e Vlahovic

Arrivano le formazioni ufficiali di Danimarca-Serbia, match valido per la 3ª giornata del Gruppo C di Euro2024 del quale fanno parte anche Inghilterra e Slovenia. Nella formazione balcanica allenata da Stojkovic spazio agli "italiani" Milenkovic della Fiorentina e Ilic del Torino, mentre nei danesi due tre vecchie conoscenze come Maehle, Hojlund ed Eriksen.

Molti i "Vip" parcheggiati nelle due panchine: Hjulmand tiene a disposizione Kjaer del Milan, Kristensen della Roma e Kristiansen del Bologna, mentre in casa Serbia bocciatura iniziale per Jovic del Milan, i fratelli Milinkovic-Savic e soprattutto Dusan Vlahovic della Juventus.

Danimarca (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah, Hjylmand, Hojbjerg, Maehle; Eriksen; Hojlund, Wind. Allenatore: Hjulmand

Serbia (3-4-2-1): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Mijailovic, Ilic, Gudelj, Zivkovic; Samardzic, Lukic; Mitrovic. Allenatore: Stojkovic.