Euro 2024, Inghilterra e Slovenia si giocano l’accesso agli ottavi: le formazioni ufficiali

Tutto in una notte: Inghilterra e Slovenia si giocano l'accesso agli ottavi di finale di Euro 2024, con i britannici in testa al girone a quota 4 punti e gli avversari ad inseguire, a 2. Per la squadra di Southgate è arrivato soprattutto il momento di dimostrare che chi da tempo la indica come una delle favorite non si sbaglia: fino a qui Bellingham e compagni hanno fatto "il compitino", senza brillare.

Un solo "italiano" in campo (ovvero proveniente dalla Serie A), si tratta di Bijol dell'Udinese, schierato al centro della difesa slovena. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. All. Southgate

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. All. Matjaž Kek