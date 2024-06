Favola Slovacchia, che gioia per Calzona: "Ma ora vogliamo i quarti di finale!"

Dopo il pareggio rimediato con la Romania, valido per entrambi per l'accesso agli ottavi di finale di questa edizione, il ct della Slovacchia Francesco Calzona è intervenuto così ai microfoni della UEFA in merito alla partita: "Sono felice di aver passato il girone e sono felice della prestazione, è stata una grande prestazione. Volevamo vincere il girone per arrivare primi e abbiamo fatto bene per gran parte della partita. La Romania è una squadra forte e mi piace come gioca".

Ora sognare in grande non costa nulla: "Qualsiasi avversario che affronteremo adesso sarà difficile. Sarà un avversario di livello mondiale, ma abbiamo raggiunto gli ottavi con la nostra mentalità ed il nostro gioco ed ora vogliamo arrivare ai quarti di finale per i nostri tifosi".