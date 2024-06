Germania forza 5! Travolta la Scozia nel match inaugurale di Euro2024

La Germania straccia 5-1 la Scozia nel match inaugurale di Euro 2024.

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è storia a Monaco. La Germania straccia 5-1 la Scozia nel match inaugurale di Euro 2024.

Dopo meno di dieci minuti, a salire in cattedra è la classe, quella dei campioni della Germania. Kroos inventa, Kimmich rifinisce e dal limite Wirtz, con un destro di prima intenzione, firma il primo gol di Euro 2024. Dopo il gol la Germania comincia a dominare e la Scozia, pian piano, si vede sempre meno. Da una stella all'altra, dopo Wirtz si mette in vetrina l'altro talento del 2003, Jamal Musiala, che poi sarà tra i migliori in campo. Un'altra azione strepitosa dei terribili ragazzi di Nagelsmann, assist di Havertz e rete del gioiellino del Bayern Monaco. Sul finale di primo tempo Porteous entra duro su Gundogan, dopo la revisione al VAR viene assegnato il rigore alla Germania e il rosso al difensore della Scozia. Dagli undici metri va il falso 9, Havertz, che rimane freddo e fa 3-0.

Al 63' entra Fullkrug, al centravanti bastano 5' per andare in rete: un destro che manda giù la porta e distrugge le speranze di rimonta della Scozia: il poker è servito, 4-0 a Monaco. Dopo un'altra rete annullata allo stesso Fullkrug per fuorigioco, la Scozia trova la rete della bandiera all'87' su autogol di Rudiger. Chiude i contro Emre Can al 93' con un preciso destro da fuori area.