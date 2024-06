Il Belgio batte la Romania 2-0 e torna a respirare: altro gol annullato a Lukaku

Termina sul risultato di 2-0 il match tra Belgio e Romania, valido per il secondo turno del Girone E di EURO 2024

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 2-0 il match tra Belgio e Romania, valido per il secondo turno del Girone E di EURO 2024. La squadra di Tedesco tira un sospiro di sollievo dopo la sconfitta alla prima giornata contro la Slovacchia, e adesso dovrà giocarsi la qualificazione nell'ultima sfida contro l'Ucraina. Gara sbloccata nel primo tempo da Yuri Tielemans (2') che dopo soli 120 secondi dal fischio d'inizio riceve la sponda di Lukaku e tira una sassata dal limite che batte il portiere.

Nella ripresa è proprio Romelu Lukaku a trovare la rete del raddoppio, che viene però annullata per posizione di fuorigioco.. All'ex attaccante dell'Inter già contro la Slovacchia non erano stati convalidati due gol, uno sempre per offside e mentre l'altro per tocco di mano di un suo compagno durante lo sviluppo dell'azione. Nel finale la formazione belga guidata dal tecnico italiano Domenico Tedesco riesce comunque a mettere il lucchetto al match, con Kevin De Bruyne (80') che riceve il rinvio direttamente dal portiere Casteels e di destro mette in porta.