Italia, chi giocherà contro la Bosnia? Spalletti svela quattro undicesimi della formazione

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa e ha rivelato quattro undicesimi della formazione che manderà in campo nel test di domani

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia dell'amichevole contro la Bosnia, l'ultima prima di volare in Germania a giocarsi Euro 2024, il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa e ha rivelato quattro undicesimi della formazione che manderà in campo nel test di domani: "Mi aspetto di vedere che si mettano in pratica le analisi fatte dopo la gara contro la Turchia. Con i ragazzi c'è stato tempo di provare delle cose e mi aspetto di vedere che hanno capito delle cose e si faccia meglio. Davanti gioca Scamacca".

Fagioli avrà spazio domani? Le è piaciuto?

"Sì, mi è piaciuta la sua interpretazione e domani giocherà insieme a Jorginho. Bisogna esser bravi tecnicamente se vogliamo portare tutta questa gente dentro il campo. Ci vuole qualità e intelligenza tattica per fare questo lavoro, ci vuole un po' di roba in più rispetto a ciò che fin qui abbiamo fatto vedere. Dobbiamo stare più nel settore centrale. Dobbiamo provare a comandare la partita, bisogna saper gestire la palla e sapere in che zona di campo dobbiamo gestirla. Noi abbiamo un po' tutto con questi 26 giocatori".

Buongiorno giocherà dal 1'?

"Sì".