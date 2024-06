Italia, Spalletti surreale: “L’Inter ha vinto in anticipo, forse l’abbiamo patito mentalmente”

Tra le domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti dopo la sconfitta dell'Italia contro la Svizzera e la conseguente eliminazione da Euro 2024 c'è anche questa: "L'altra volta hai detto che sai allenare solo un certo calcio e che non ci sono abbastanza giocatori per questo calcio. Però hai parlato anche di caldo e di problemi". Di seguito la risposta del nostro commissario tecnico:

"L'Inter ha vinto il campionato molto prima... Poi io mi sono assicurato e ho visto che Inzaghi ha fatto fare gli allenamenti in maniera corretta fino in fondo, ma può darsi che mentalmente venga di non essere così applicato. Ho fatto la scelta di giocare con un attaccante solo, ma non s'è vista la qualità che bisogna esibire e quando siamo stati costretti a giocare a ritmo alto non s'è tirata fuori la qualità che noi abbiamo. Ma non è un alibi, è bocciatura determinata dalle mie scelte e dai miei comportamenti. Però non ho avuto molte esperienze per fare delle prove ed è chiaro che ci vuole più gamba per giocare bene".