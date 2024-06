Kvaratskhelia non gioca sulla fascia in Nazionale, il ct spiega: “Al centro è più decisivo”

Prima storica partecipazione a un grande torneo calcistico per la Georgia, che giocherà i prossimi Europei che si terranno in Germania.

La stella è chiaramente Khvicha Kvaratskhelia, le cui qualità le stiamo ammirando a Napoli da due stagioni. Sarà lui il trascinatore dei caucasici in questa storica partecipazione. La sua imprevedibilità può spostare gli equilibri di un gruppo certo non facile, data la presenza di Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca ma non impossibile.

L’esterno offensivo in Nazionale non gioca sulla fascia sinistra come a Napoli, ma in posizione più centrale nel 3-5-2. Il CT Willy Sagnol ha parlato di Kvara e del suo utilizzo: “Negli ultimi due anni abbiamo lavorato per farlo giocare più centralmente quando abbiamo il controllo del pallone, perché può segnare molti gol e fornire molti assist. È stato fondamentale avere questo tipo di giocatore in attacco, perché non ho molti calciatori come lui” ha dichiarato il commissario tecnico.