La probabile formazione dell'Italia: Di Lorenzo c'è, Buongiorno in un solo caso

Durante la conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti ha dato alcune indicazioni di formazione: "Domani gioca Scamacca? E' da vedere, è l'unico dubbio che ho. Ma non ci sarà uno che resterà fuori tra Scamacca e Retegui, danno entrambi grosse soluzioni e c'è solo da capire chi far giocare prima e chi dopo".

Com'è la situazione in difesa? Chi sostituirà Calafiori?

"Bastoni va visto domani, Dimarco non ci sarà. Bastoni ha riavuto qualche linea di febbre, l'abbiamo messo apposto e oggi stava molto meglio. C'è da vedere stanotte che risposta arriverà. Al posto di Calafiori gioca Mancini, ha quella esperienza corretta e in questo caso qui voglio giocare con un destro a destra e un mancino a sinistra. Preferisco così". In difesa, dovessero peggiorare domani le condizioni di Bastoni, spazio a Buongiorno.

Probabile formazione Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni (Buongiorno), Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca (Retegui), El Shaarawy. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.