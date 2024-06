Polonia-Austria, le formazioni ufficiali: Zielinski titolare da trequartista

Il Gruppo D vivrà oggi forse la giornata decisiva. Ultima spiaggia per le ambizioni di Polonia e Austria

Il Gruppo D vivrà oggi forse la giornata decisiva. Ultima spiaggia per le ambizioni di Polonia e Austria: dopo le sconfitte nella prima giornata, rispettivamente contro Olanda e Francia, le due squadre si affronteranno tra poco in quello che sarà un vero e proprio spareggio per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Ecco le formazioni ufficiali:

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zalewski; Zielinski; Buksa, Piatek.

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Trauner, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer; Arnautovic.

La situazione del Gruppo D

Olanda 3

Francia 3

Polonia 0

Austria 0