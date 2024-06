Ricomincia il ritiro della Nazionale: azzurri di rientro a Coverciano, ansia per Meret

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - La Nazionale torna in ritiro a Coverciano dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da Luciano Spalletti e l'annuncio della lista dei 26 che parteciperanno agli Europei al via dal 14 giugno. I giocatori scenderanno in campo intorno alle 17 per allenarsi in vista dell'amichevole in programma domenica a Empoli contro la Bosnia, l'ultima prima della partenza (il giorno dopo) per la Germania. Sotto osservazione le condizioni di Barella, alle prese con un affaticamento che gli ha impedito in questi giorni di lavorare con i compagni, e di Meret che giovedì ha accusato un fastidio muscolare. (ANSA).