Spalletti innamorato di Folorunsho, Di Gennaro: "Duttilità, fisicità ed ha un gran tiro"

Michael Folorunsho è l'uomo nuovo dell'Italia di Spalletti che si è guadagnato un posto tra i convocati all’Europeo senza aver giocato un minuto in azzurro. Ottima la sua prima stagione in Serie A, all'età di 26 anni, dopo l'annata positiva a Bari. Il prestito al Verona, via Napoli, ha portato bene e Spalletti se ne è innamorato, anche per la 'scocca' perché questo ragazzone di 190 cm per 92 kg può tornare utile al c.t. a Euro 2024.

Come scrive il Corriere della Sera, 'Folo' ha stazza, è bravo di testa, è abile nel pressing, come sottolineato da Antonio Di Gennaro, commentatore Rai: "Non avevo dubbi che esplodesse in A. Folorunsho può fare più ruoli e il c.t. lo ha portato anche per questa sua duttilità: nasce mezzala nel 3-5-2, ma con Baroni ha giocato nella mediana a due, trequartista, anche seconda punta e Spalletti a Coverciano l’ha utilizzato dietro alla punta nel 3-4-2-1: ha stazza, colpo di testa, è “cattivo” nel pressing, sa accelerare con la palla al piede e ha la capacità di tirare da fuori, anche da fermo".