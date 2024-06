Svizzera beffata al 91', la Germania pareggia ed è prima: l'Italia tira un sospiro di sollievo

La Svizzera degli italiani sorprende tutti ma viene beffata dalla Germania al 91', al Deutsche Bank Park di Francoforte finisce 1-1.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Svizzera degli italiani sorprende tutti ma viene beffata dalla Germania al 91', al Deutsche Bank Park di Francoforte finisce 1-1. La Svizzera passa in vantaggio al 28': assist di Freuler, zampata vincente sul filo del fuorigioco di Dan Ndoye, che anticipa Tah e non lascia scampo a Neuer. La squadra di Nagelsmann, come detto, ha approcciato bene la sfida ed era anche riuscita a sbloccare il risultato dopo 17': conclusione di Andrich dalla distanza, la sfera rimbalza davanti a Sommer che si lascia beffare sul suo palo. Per fortuna, in soccorso del portiere dell'Inter arrivano Orsato e la sua squadra arbitrale: segnalato un fallo evidente di Musiala su Aebischer, rete annullata.

La ripresa è un monologo dei tedeschi, ma la Svizzera costruisce il match-point all'84'; Vargas fa 2-0 ma parte con un attimo di anticipo sull'assist di Amdouni e viene pescato in fuorigioco. La risposta è affidata ad Havertz, che colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e scheggia la parte superiore della traversa. Praticamente l'occasione migliore a cinque minuti dalla fine, mentre dall'altra parte Neuer deve compiere un miracolo su Xhaka. Quando sembra tutto finito, spunta il "capoccione" di Fullkrug a rimettere le cose a posto: cross millimetrico di Raum, il bomber del Borussia Dortmund svetta e non lascia scampo a Sommer. Una buona notizia anche per l'Italia, che evita l'accoppiamento agli ottavi con la Germania, in caso di secondo posto nel Gruppo B affronterà proprio la Svizzera.