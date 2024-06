Terrore a Stoccarda: un uomo accoltella tre tifosi turchi nella fan zone, la ricostruzione

Quando una manifestazione sportiva diventa teatro d'orrore. Nel pieno dello svolgimento della partita tra Repubblica Ceca e Turchia ad Amburgo, terminata 2-1 per la Nazionale di Vincenzo Montella (grazie alle reti di Calhanoglu e Tosun), sono andati in scena minuti di terrore a più di 600 kilometri di distanza dal Volkasparkstadion.

L'accaduto. Ieri a Stoccarda, in una delle fan zone allestite per Euro 2024 dove molte persone erano riunite per assistere al match delicato per il passaggio agli ottavi della competizione, un uomo ha accoltellato tre tifosi turchi - due di nazionalità turca e un tedesco, riferisce Sportface - precisamente nell’area di Schlossplatz.

Forze dell'ordine e sanitari sono accorsi sul luogo dell'accaduto in maniera tempestiva, stando alla ricostruzione della portavoce della Polizei locale Daniela Treude ad Ard. Il sospettato, arrestato, è un siriano di 25 anni. Al momento sono in corso le indagini della polizia, specialmente per l'utilizzo di un'arma adoperata in una zona largamente e rigidamente tappezzata da controlli agli ingressi. Nonostante l'accaduto, la fan zone di Stoccarda questa sera rimarrà aperta al pubblico per i concerti dal vivo in programma.