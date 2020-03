FOCUS PRIMAVERA - Salvezza diretta troppo lontana: il vero obiettivo è a 2 punti (in attesa di domani)

La Primavera del Napoli perde anche sul campo della Fiorentina. Finisce 2-1 per i viola con risveglio tardivo per la squadra di Angelini. Restano 13 i punti in classifica (penultimo posto) e altri 27 a disposizione con nove partite alla fine del campionato, di cui 4 in trasferta e 5 in casa. L'ennesimo ko allontana ormai quasi definitivamente la salvezza diretta che, in realtà, era già distante, quasi irraggiungibile, ben prima di oggi. La Fiorentina sale a quota 24 punti agganciando Sassuolo e Lazio, che ancora devono giocare, occupando la prima posizione utile per conservare la categoria. Da tempo l'unico vero obiettivo del Napoli è il 14esimo posto, ovvero il primo utile per i play-out (gara di andata e ritorno, gioca la prima in casa proprio la 14esima). Al momento dista due punti ed è occupato dal Pescara (15) che domani affronterà alle 14.30 il Sassuolo in casa. Sono gli abruzzesi i veri rivali del Napoli. Le due squadre si affronteranno a Fuorigrotta all'ultima giornata. All'andata vinse il Pescara per 1-0. La Primavera spera di arrivare a quell'appuntamento ancora in corsa per il sorpasso. La classifica dalla decima posizione in poi:

10) Lazio 24 **

11) Sassuolo 24

12) Fiorentina 24

13) Torino 22 (playout)

14) Pescara 15 (playout)

15) Napoli 13 (retrocessione) *

16) Chievo 12 (retrocessione) **

* una gara in più

** una gara in meno