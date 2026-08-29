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Napoli Primavera, ecco il calendario completo della Youth League
Youth League, definito il calendario del Napoli Primavera: debutto contro l'Arsenal il 9 settembre, si chiude con il Club Brugge l'8 dicembre
Definito il calendario del Napoli Primavera nella fase campionato della UEFA Youth League 2026/27. Gli azzurrini debutteranno in casa contro l’Arsenal il 9 settembre, prima della trasferta con il Villarreal del 13 ottobre. Seguiranno Napoli-Bodø/Glimt il 20 ottobre, Porto-Napoli il 4 novembre, Manchester City-Napoli il 24 novembre e Napoli-Club Brugge l’8 dicembre. Nella passata edizione la squadra azzurra era stata eliminata al termine della prima fase.
Calendario Napoli Primavera Youth League 2026/27
Napoli-Arsenal, 9 settembre 2026
Villarreal-Napoli, 13 ottobre 2026
Napoli-Bodø/Glimt, 20 ottobre 2026
Porto-Napoli, 4 novembre 2026
Manchester City-Napoli, 24 novembre 2026
Napoli-Club Brugge, 8 dicembre 2026
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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