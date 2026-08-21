Italia U16, le convocazioni del ct Costantino: c'è anche un talento del Napoli
Sono state rese note le convocazioni del commissario tecnico Giovanni Costantino per la doppia amichevole dell'Italia Under 16 contro l'Inghilterra. Gli impegni sono previsti martedì 25 agosto alle ore 18.30, e giovedì 27 alle 11:00 sul campo 2, intitolato a Enzo Bearzot, del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Nella lista dei 22 c'è anche Francesco Buondonno, centrocampista classe 2011 delle Giovanili del Napoli.
Portieri
Lorenzo Minicucci (Fiorentina), Samuele Spanò (Inter)
Difensori
Lorenzo Allara (Juventus), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Saverio Mesecorto (Sassuolo), Rubens Nebatumbu (Leicester), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Bruno Savarese (Roma)
Centrocampisti
Francesco Buondonno (Napoli), Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Pica (Roma), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Marco Vaccarella (Juventus), Christian Vigil Hidalgo (Milan), Lorenzo Vitali (Parma)
Attaccanti
Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Leonardo Maria Lima Ramalho (Bologna), Lorenzo Sassetti (Dundee United)
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