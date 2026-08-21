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Italia U16, le convocazioni del ct Costantino: c'è anche un talento del Napoli

Italia U16, le convocazioni del ct Costantino: c'è anche un talento del NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:40Giovanili
di Davide Baratto
Italia Under 16, i convocati di Giovanni Costantino per la doppia sfida con l’Inghilterra: c’è anche un giovane talento del Napoli

Sono state rese note le convocazioni del commissario tecnico Giovanni Costantino per la doppia amichevole dell'Italia Under 16 contro l'Inghilterra. Gli impegni sono previsti martedì 25 agosto alle ore 18.30, e giovedì 27 alle 11:00 sul campo 2, intitolato a Enzo Bearzot, del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Nella lista dei 22 c'è anche Francesco Buondonno, centrocampista classe 2011 delle Giovanili del Napoli.

Portieri

Lorenzo Minicucci (Fiorentina), Samuele Spanò (Inter)

Difensori

Lorenzo Allara (Juventus), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Saverio Mesecorto (Sassuolo), Rubens Nebatumbu (Leicester), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Bruno Savarese (Roma)

Centrocampisti

Francesco Buondonno (Napoli), Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Pica (Roma), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Marco Vaccarella (Juventus), Christian Vigil Hidalgo (Milan), Lorenzo Vitali (Parma)

Attaccanti

Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Leonardo Maria Lima Ramalho (Bologna), Lorenzo Sassetti (Dundee United)