Turris scatenata sul mercato: arriva Zappettini dal Napoli, colpo per il futuro

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La Turris prende Zappettini dal Napoli: contratto fino al 2027 con opzione.

La nuova Turris del presidente Langella continua a costruire una rosa ambiziosa con l'obiettivo di tornare il prima possibile nel calcio professionistico. Dopo aver puntato su elementi di esperienza come Felipe Estrella, Frank Amoabeng, Stefano D'Agostino, Marco Capone, Luca Berardocco, Andrea Cristini e Amara Konate, il club campano sta investendo anche sui giovani di prospettiva, indispensabili per rispettare i vincoli regolamentari sugli Under.

Zappettini saluta il Napoli: firma con la Turris fino al 2027

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, la Turris ha definito l'arrivo di Francesco Zappettini, esterno sinistro classe 2008 proveniente dal settore giovanile del Napoli. Considerato uno dei migliori laterali del vivaio azzurro, è stato protagonista con l'Under 18 e aveva già iniziato il percorso con la Primavera, mettendosi in evidenza anche nell'unica presenza contro il Milan, quando procurò il rigore trasformato da Gorica. Per Zappettini si chiude così un'esperienza durata sei stagioni al Napoli: il giovane difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per un'ulteriore stagione e sarà a disposizione di Domenico Giampà per la nuova avventura della Turris.