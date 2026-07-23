Ufficiale Christian Torre lascia il Napoli: l'esterno classe 2007 firma con il Catania

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Christian Torre saluta il Napoli Primavera e firma un biennale con il Catania.

Il Catania ha ufficializzato l'acquisto di Christian Torre, esterno offensivo classe 2007 proveniente dal settore giovanile del Napoli. Per il giovane talento campano si tratta della prima esperienza nel calcio professionistico dopo il percorso di crescita tra le giovanili della SPAL e del club azzurro. Il calciatore ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla società siciliana fino al 30 giugno 2028.

Il comunicato del Catania e i numeri con la Primavera del Napoli

Ad annunciare l'operazione è stato lo stesso club etneo con una nota ufficiale: "Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Torre, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2028. - si legge nella nota degli etnei - Nato a Napoli il 7 gennaio 2007, nella scorsa stagione l'esterno ha collezionato 26 presenze con l'under 19 del Napoli tra Youth League e Primavera 1, andando a segno contro il Sassuolo. All'attivo del giovane atleta campano anche un biennio nel campionato Primavera 2, con la maglia della Spal".