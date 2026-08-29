Il Napoli Under 16 trionfa al prestigioso 'Alba dei Campioni": battuto il Milan in finale

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Grande risultato raggiunto quest'oggi dal settore giovanile del Napoli. La formazione azzurra Under 16 ha trionfato al prestigioso torneo Alba dei Campioni, battendo 2-1 in finale il Milan, ed il club azzurro ha voluto sottolineare il grande successo sul suo profilo x: "Congratulazioni alla nostra squadra U16, vincitrice del prestigioso torneo Alba dei Campioni. Gli azzurrini si sono imposti per 2-1 nella finale contro il Milan".

Gli azzurrini nel percorso hanno battuto Atalanta, Lazio, pareggiato con l'Inter e battuto due volte il Milan. MVP della finale è stato nominato l'azzurrino Francesco Buondonno e già nazionale Under 16.