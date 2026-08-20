Italia Under 16, i convocati di Costantino: c'è il napoletano Buondonno
Comincerà da Coverciano la stagione della Nazionale Under 16, che esordirà con un doppio test contro i pari età dell’Inghilterra, in programma martedì 25 (ore 18.30, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 27 agosto (ore 11), sul campo 2, intitolato a Enzo Bearzot, del Centro Tecnico Federale. Il neo-tecnico Giovanni Costantino ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2011, tra i quali figurano due elementi che giocano oltremanica: il difensore Rubens Nebatumbu, che milita nel Leicester, in Inghilterra, e l’attaccante Lorenzo Sassetti, in forza al Dundee United, in Scozia. Gli Azzurrini si raduneranno domenica 23 agosto presso il CTF.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Lorenzo Minicucci (Fiorentina), Samuele Spanò (Inter);
Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Saverio Mesecorto (Sassuolo), Rubens Nebatumbu (Leicester), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Bruno Savarese (Roma);
Centrocampisti: Francesco Buondonno (Napoli), Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Pica (Roma), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Marco Vaccarella (Juventus), Christian Vigil Hidalgo (Milan), Lorenzo Vitali (Parma);
Attaccanti: Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Leonardo Maria Lima Ramalho (Bologna), Lorenzo Sassetti (Dundee United).
Staff – Tecnico: Giovanni Costantino; Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Daniele Zoratto; Assistenti tecnici: Enrico Battisti e Mirco Gasparetto; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore atletico: Francesco Cosentino; Match analyst: Andrea Loiacono; Medico: Antonio Pizzino; Fisioterapista: Mattia Mollo; Nutrizionista: Filippo Maria Perricelli; Ufficio Stampa: Alessandro Paoli; Segretario: Aldo Blessich.
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