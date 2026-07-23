Ufficiale Cimmaruta lascia il Napoli: il centrocampista classe 2007 firma con il Giugliano

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Antonio Cimmaruta saluta il Napoli Primavera e si lega al Giugliano fino al 2028.

Il Giugliano guarda al futuro e mette a segno un colpo in prospettiva assicurandosi Antonio Cimmaruta, centrocampista classe 2007 proveniente dal settore giovanile del Napoli. Il giovane talento ha sottoscritto un contratto biennale con opzione, che lo legherà al club gialloblù fino al 2028, pronto a vivere la sua prima esperienza nel calcio dei grandi.

Dal Napoli Primavera al Giugliano: le parole di Antonazzo e Cimmaruta

Cresciuto nel vivaio azzurro, nella scorsa stagione Cimmaruta ha collezionato 36 presenze con la Primavera 1 del Napoli, facendo anche il suo esordio in UEFA Youth League. Il direttore sportivo del Giugliano, Angelo Antonazzo, ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: "Siamo entusiasti di annunciare l'ingaggio di Antonio, un talento promettente proveniente dal Napoli. Crediamo possa dare un contributo importante al nostro progetto. Questo trasferimento rafforza inoltre il rapporto di collaborazione con il Napoli, che ringraziamo sinceramente."

Grande soddisfazione anche nelle prime parole del centrocampista: "Sono orgoglioso di essere parte del Giugliano Calcio e di questo gruppo. Siamo già al lavoro per la nuova stagione e sono a completa disposizione del mister e dei miei compagni”.