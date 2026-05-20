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Il Napoli chiama a raccolta i tifosi per il playout Primavera: omaggio a tutti i tifosi
A tutti i tifosi che assisteranno al match (ingresso gratuito) sarà donato in omaggio un gadget ufficiale della SSC Napoli.
Il Napoli Primavera si prepara ad affrontare una sfida decisiva per la stagione e il club ha deciso di chiamare a raccolta tutti i tifosi azzurri in vista del playout salvezza
Sabato 23 maggio alle 13:00, allo stadio Piccolo di Cercola, il Napoli Primavera affronta il Cagliari nella finale Play-Out, decisiva per la permanenza nel campionato di Primavera 1. A tutti i tifosi che assisteranno al match (ingresso gratuito) sarà donato in omaggio un gadget ufficiale della SSC Napoli.
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