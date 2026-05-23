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Napoli Under 14 in finale Scudetto! Battuta la Juventus ai rigori, sfiderà il Parma

Napoli Under 14 in finale Scudetto! Battuta la Juventus ai rigori, sfiderà il Parma
Oggi alle 21:15Giovanili
di Davide Baratto

Giornata di dolore e gioia per le giovanili del Napoli. Nel primo pomeriggio la squadra Primavera è stata retrocessa perdendo il play-out contro il Cagliari, ma poco più tardi gli azzurrini dell'Under 14 hanno battuto la Juventus, strappando il ticket per la finale scudetto contro il Parma.

È stato un match molto equilibrato, chiuso sul 2-2 nei tempi regolamentari con la doppietta di Caiazza; ad avere la meglio ai calci di rigore sono stati gli azzurrini vincendo 5-4. Di seguito il video dei festeggiamenti.