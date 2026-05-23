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Napoli Under 14 in finale Scudetto! Battuta la Juventus ai rigori, sfiderà il Parma
Giornata di dolore e gioia per le giovanili del Napoli. Nel primo pomeriggio la squadra Primavera è stata retrocessa perdendo il play-out contro il Cagliari, ma poco più tardi gli azzurrini dell'Under 14 hanno battuto la Juventus, strappando il ticket per la finale scudetto contro il Parma.
È stato un match molto equilibrato, chiuso sul 2-2 nei tempi regolamentari con la doppietta di Caiazza; ad avere la meglio ai calci di rigore sono stati gli azzurrini vincendo 5-4. Di seguito il video dei festeggiamenti.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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