Video Napoli Under 14 in finale Scudetto! Battuta la Juventus ai rigori, sfiderà il Parma

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Giornata di dolore e gioia per le giovanili del Napoli. Nel primo pomeriggio la squadra Primavera è stata retrocessa perdendo il play-out contro il Cagliari, ma poco più tardi gli azzurrini dell'Under 14 hanno battuto la Juventus, strappando il ticket per la finale scudetto contro il Parma.

È stato un match molto equilibrato, chiuso sul 2-2 nei tempi regolamentari con la doppietta di Caiazza; ad avere la meglio ai calci di rigore sono stati gli azzurrini vincendo 5-4. Di seguito il video dei festeggiamenti.