Italia U15, i convocati per le sfide alla Serbia: ci sono anche due giovanissimi del Napoli
Dopo aver chiuso al terzo posto il Torneo delle Nazioni, disputato dal 25 aprile al 1° maggio in Friuli Venezia Giulia, la Nazionale Under 15 si prepara a tornare in campo per l’ultimo appuntamento della stagione. Gli Azzurrini si ritroveranno a Novarello per due test in programma martedì 19 maggio alle ore 17 e giovedì 21 maggio alle ore 11.
I convocati di Battisti
Per l’occasione il tecnico Enrico Battisti ha convocato 22 calciatori, tutti classe 2011. Tra i nomi selezionati spicca quello dell’attaccante del Dundee United Lorenzo Sassetti, che può già vantare tre presenze con la Nazionale scozzese.
Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Lorenzo Minicucci (Fiorentina);
Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Immanuel Altieri (Torino), Matthew Appiah Boateng (Parma), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Leopoldo Febbraro (Fiorentina), Bruno Savarese (Roma);
Centrocampisti: Mattia Castiglione (Palermo), Sean Luis Ebagua (Venezia), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Matteo Vives (Napoli);
Attaccanti: Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Francesco Fattoruso (Napoli), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Mattia Pica (Roma), Lorenzo Sassetti (Dundee United), Lorenzo Vitali (Parma).
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