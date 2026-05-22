Foto Playout Primavera Napoli: a spingere gli azzurrini anche Mazzocchi e Meret

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In vista dell’appuntamento, è arrivato anche il sostegno di due protagonisti della prima squadra come Pasquale Mazzocchi e Alex Meret.

Domani a Cercola andrà in scena un match decisivo per il futuro della Primavera del Napoli. Alle ore 13.00 gli azzurrini affronteranno il Cagliari in una sfida fondamentale per la stagione e, in vista dell’appuntamento, è arrivato anche il sostegno di due protagonisti della prima squadra come Pasquale Mazzocchi e Alex Meret.

Mazzocchi e Meret vicini alla Primavera azzurra

Attraverso le proprie 'storie' Instagram, entrambi i calciatori del Napoli hanno condiviso la locandina ufficiale della partita per incoraggiare i giovani talenti azzurri e invitare i tifosi a sostenere la squadra. Dalla stessa comunicazione ufficiale emerge anche che l’ingresso allo stadio sarà gratuito e che tutti gli spettatori presenti riceveranno gadget ufficiali SSC Napoli in omaggio. Un’iniziativa pensata per creare il massimo sostegno possibile attorno alla Primavera azzurra in una gara che vale una stagione intera.