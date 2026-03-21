Primavera, Napoli-Genoa 0-0: partita la gara a Cercola!
Premi F5 per aggiornare la diretta di Napoli-Genoa di Primavera 1
40' - Secondo giallo per il Genoa: ammonito Klisys per aver bloccato la ripartenza di Camelio.
32' - Giallo per Arata
30' - Chance per il Genoa: Spicuglia va e sfida Spinelli bravo a chiudere lo specchio della porta in uscita bassa.
26' - Bella serpentina di Camelio che entra in area di rigore e lascia partire un sinistro debole
20' - Prova ad alzare il ritmo il Napoli
15′ - Arriva il primo giallo tra le file del Napoli, Olivieri prova a contentere Ouedraogo ma commette fallo.
7' - Primo tiro della gara di Carbone, gestito bene da Spinelli
5' - Spinge il Genoa in questa fase iniziale della gara
11.00 - INIZIA IL MATCH!
10.50 - È tutto pronto per l'inizio della gara
10.30 - Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:
Napoli: Spinelli, Gambardella, De Chiara, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Eletto, Gorica, Olivieri. Allenatore: sig. Dario Rocco.
Genoa: Baccelli, Odero, Grossi, Romano, Spicuglia, Klisys, Kumer Celik, Carbone, Arata, Lafoniael, Ouedraogo. Allenatore: sig. Jacopo Sbravati.
09.40 - A partire dalle 11 potrete seguire la diretta testuale della gara qui su TuttoNapoli!
09:00 - Qui i convocati del match
Gara fondamentale per la salvezza degli azzurri di mister Rocco: a Cercola arriva il Genoa a 39 punti, con il Napoli a 35. Azzurrini che dopo il pari in trasferta con il Frosinone vogliono accumulare la seconda vittoria di fila in casa dopo il netto 5-2 al Sassuolo.
Serie A Enilive 2025-2026
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