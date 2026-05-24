Under 14, Napoli ko in finale: tris Parma nel torneo nazionale pro
La squadra allenata da Marco Viscione ha superato con un netto 3-0 gli Azzurrini conquistando il titolo al termine di una finale dominata.
Niente da fare per il Napoli, battuto dal Parma nella fase nazionale Under 14 Pro disputata a Recanati. La squadra allenata da Marco Viscione ha superato con un netto 3-0 gli Azzurrini conquistando il titolo al termine di una finale dominata.
Ferraro trascina il Parma con una tripletta
Grande protagonista della sfida è stato Manuel Ferraro, autore di una splendida tripletta che ha deciso l’incontro e regalato il trofeo ai ducali. Una prestazione straordinaria del giovane talento, capace di trascinare il Parma verso il successo nella competizione nazionale giovanile.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Giovanili
Le più lette
1 Conte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere! ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
In primo piano
LiveConte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere! ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
Francesco CarboneCessione SSC Napoli, NY Times conferma: ADL ha rifiutato 2mld, ma fondo USA insisterà
Pierpaolo MatronePolitano: "Forse meglio il 4° Scudetto, perché più sofferto! Futuro? Spero di restare. Su Vergara e KDB..."
Pierpaolo MatroneSarri-Napoli, Sky: troppi tentennamenti, il club si sta irrigidendo! Virata su altri 3 nomi?
Francesco CarboneTutto su Sarri! Rai: “Di Lorenzo ed altri big lo vogliono! Con Manna ha già parlato di 4 elementi”
Fabio TarantinoPodcastFuturo Conte, Sky: "Stavolta ADL non lo trattiene. Ha già il sì del sostituto"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte sciocca tutti in TV, il primo squillo di Manna, il pasticcio di Meret a la drammatica domenica dei gufi
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com