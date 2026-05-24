Under 14, Napoli ko in finale: tris Parma nel torneo nazionale pro

vedi letture

La squadra allenata da Marco Viscione ha superato con un netto 3-0 gli Azzurrini conquistando il titolo al termine di una finale dominata.

Niente da fare per il Napoli, battuto dal Parma nella fase nazionale Under 14 Pro disputata a Recanati. La squadra allenata da Marco Viscione ha superato con un netto 3-0 gli Azzurrini conquistando il titolo al termine di una finale dominata.

Ferraro trascina il Parma con una tripletta

Grande protagonista della sfida è stato Manuel Ferraro, autore di una splendida tripletta che ha deciso l’incontro e regalato il trofeo ai ducali. Una prestazione straordinaria del giovane talento, capace di trascinare il Parma verso il successo nella competizione nazionale giovanile.