Ufficiale Playout Primavera, alle 13 c'è Napoli-Cagliari: le formazioni ufficiali

vedi letture

Alle ore 13:00 a Cercola andrà in scena il match decisivo per il futuro della Primavera del Napoli, il playout contro il Cagliari.

Alle ore 13:00 a Cercola andrà in scena il match decisivo per il futuro della Primavera del Napoli, il playout contro il Cagliari. Gli azzurrini affronteranno il Cagliari in una sfida fondamentale per la stagione e, in vista dell’appuntamento, è arrivato anche il sostegno della prima squadra, con diversi giocatori che hanno fortemente invitato i tifosi allo stadio. L'appuntamento è fondamentale per la rosa di mister Rocco che si gioca la salvezza ai playout contro il Cagliari.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari

NAPOLI (3-5-2): Ferrante; De Luca, Gambardella, Eletto; Caucci, De Chiara, Prisco, Borriello, Smeraldi; Pereyra, Raggioli. A disposizione: Pugliese, Spinelli, Cimmaruta, Garofalo, Nardozi, Torre, Lo Scalzo, Gorica, Baridò, Genovese, Olivieri. All Rocco

CAGLIARI: Kehayov; Tronci, Malfitano, Franke, Marini, Cogoni, Grandu, Russo, Raterink, Mendy, Trepy. A disposizione: Auseklis, Lo Verde, Doppio, Costa, Hamdaouna, Prettenhoffer, Pibiri, Cardu, Goryakov, Nunn, Sugamele. All. Gallego

CLICCA QUI per seguire il live Primavera