Playout Primavera, alle 13 c'è Napoli-Cagliari: le formazioni ufficiali
Alle ore 13:00 a Cercola andrà in scena il match decisivo per il futuro della Primavera del Napoli, il playout contro il Cagliari. Gli azzurrini affronteranno il Cagliari in una sfida fondamentale per la stagione e, in vista dell’appuntamento, è arrivato anche il sostegno della prima squadra, con diversi giocatori che hanno fortemente invitato i tifosi allo stadio. L'appuntamento è fondamentale per la rosa di mister Rocco che si gioca la salvezza ai playout contro il Cagliari.
Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari
NAPOLI (3-5-2): Ferrante; De Luca, Gambardella, Eletto; Caucci, De Chiara, Prisco, Borriello, Smeraldi; Pereyra, Raggioli. A disposizione: Pugliese, Spinelli, Cimmaruta, Garofalo, Nardozi, Torre, Lo Scalzo, Gorica, Baridò, Genovese, Olivieri. All Rocco
CAGLIARI: Kehayov; Tronci, Malfitano, Franke, Marini, Cogoni, Grandu, Russo, Raterink, Mendy, Trepy. A disposizione: Auseklis, Lo Verde, Doppio, Costa, Hamdaouna, Prettenhoffer, Pibiri, Cardu, Goryakov, Nunn, Sugamele. All. Gallego
CLICCA QUI per seguire il live Primavera
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Udinese
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro