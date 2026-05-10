Primavera, Cagliari-Napoli decisiva per la sede del playout: i dettagli

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La situazione resta estremamente equilibrata e saranno gli ultimi novanta minuti a determinare chi potrà disputare il playout in una posizione più favorevole

Il Cagliari Primavera non riesce ad andare oltre il pareggio sul campo del Bologna e rimane così alle spalle del Napoli in classifica. Un risultato che lascia tutto ancora aperto nella corsa alla salvezza e che rende decisiva la prossima sfida tra sardi e azzurri. La situazione resta estremamente equilibrata e saranno gli ultimi novanta minuti a determinare chi potrà disputare il playout in una posizione più favorevole.

Sfida decisiva per il playout

La prossima partita tra Cagliari e Napoli Primavera avrà quindi un peso enorme per il destino delle due squadre. In caso di vittoria dei rossoblù, il playout salvezza si giocherà in Sardegna, mentre un pareggio o un successo dei partenopei permetterebbe agli azzurri di disputare la sfida decisiva a Cercola. Le ultime due gare della stagione diventano così fondamentali per il futuro della Primavera, con in palio la permanenza nella categoria.