Primavera, domani sfida alla Juve (dalle 11 live su TN): i convocati di Rocco

Ieri alle 23:50Giovanili
di Redazione Tutto Napoli.net

Il Napoli Primavera affronta domani la Juventus per la decima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11.

I CONVOCATI DI ROCCO: 

ANIC; BARIDO';CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G.; ELETTO; ESPOSITO; FAVICCHIO; GAMBARDELLA;  GAROFALO; GENOVESE; GORICA; LATTISI; LO SCALZO; RAGGIOLI ;SAVIANO; SMERALDI; SPINELLI; TORRE.