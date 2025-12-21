Live Primavera, Napoli-Milan 1-1 (Lontani (R) 57', Caucci 93'): finisce in parità!

vedi letture

FINISCE 1-1 A CERCOLA LA SFIDA TRA NAPOLI E MILAN: rossoneri nettamente superiori ma gli azzurrini di mister Rocco non si arrendono e nel finale pareggiano i conti!

96' - FINISCE QUI!

95' - Rissa nel finale

​​​​​​93' - GOOOOOOOL! PAREGGIOOO! La rete del pareggio era nell'area e arriva con Caucci che sbuca alle spalle della difesa rossonera e batte Longoni con la zampata vincente!

90' - ASSEGNATI 4' DI RECUPERO

88' - Primo cambio nel Milan: esce Lontani, entra Cissè

​​​​​​79' - Entrano D'Angelo e De Martino nel Napoli: fuori Olivieri e Camelio

73' - CHANCE NAPOLI! Eletto svetta di testa ma Longoni compie un miracolo!

70' - Primo giallo del match: ammonito Eletto appena entrato per un fallo su uno scatenato Plazzotta

63' - Reagisce il Napoli con il destro di Genovesi ipnotizza dal portiere avversario

57' - GOL DEL MILAN! Simone Lontani dal dischetto non sbaglia, 0-1 Milan a Napoli!

56' - RIGORE PER IL MILAN: grandissima palla di Tartaglia per Plazzotta che entra in area, punta l'avversario, e viene steso: calcio di rigore per il Milan.

55' - Cresce la manovra del Milan

46' - Si riparte! Un cambio nel Napoli: dentro Raggioli, fuori Gorica

15.46 - INTERVALLO

44' - Ancora il Milan, ancora di tacco!! Questa volta è Mancioppi che ci va davvero vicino: fa la parba al palo il centrocampista rossonero!

38' - Prova a risalire il campo il Napoli che con Gorica tenta una manovra sul lato destro del campo

31' - Lontani ci prova con un tiro da metà campo che però non impensierisce Spinelli

27' - Spinge il Milan ma Caucci viene pescato in posizione irregolare.

25' - RISCHIO NAPOLI! Spinelli su calcio d'angolo rischia la frittata bloccando il pallone.

16' - Rimessa dal fondo per il Napoli

12' - Si vede il Napoli: colpo di testa di Gorica da posizione defilata che fa tremare Longoni

2' - CHANCHE MILAN! Pericoloso il Milan con Piazzotta che calcia a fil di palo dal limite dall'area.

14.30 - Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri. A disp.: Lattisi, De Luca, Nardozi, Raggioli, Borriello, D'Angelo, Anic, Eletto, De Martino, Saviano, Maida. All. Rocco

MILAN (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Lontani, Castiello. A disp.: Faccioli, Catalano, Pagliei, Dotta, Grilli, Seedorf, Di Maria, Nolli, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All. Renna

--

Amici ed amiche di TuttoNapoli.net benvenuti all'interno della diretta testuale di Napoli-Milan il match numero 18 del campionato di Primavera 1.