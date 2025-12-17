Primavera, Lecce-Napoli 0-3 (Gorica 4', Lo Scalzo 34', Camelio (R) 38'): show degli azzurrini!

Oggi alle 14:50Giovanili
di Daniele Rodia

Tre punti fondamentali per il Napoli di Mister Rocco che conquistano una vittoria fondamentale nel match salvezza contro il Lecce.

90' - 6' di recupero

89' - Velleitari i tentativi del Lecce, palla out sul colpo di testa di Kodor

85' - Dentro Anic e Nardozi, fuori Genovese e Gorica

77' - Sostituzioni: out Longo e Onyemachi, dentro Rashidi e Perrone

69' - Azzurri in pieno controllo della gara, con tre reti di vantaggio

66' - Ammonito Laerke nei pugliesi

60' - Ci prova di nuovo Camelio, respinge la difesa del Lecce

54' - Preme il Lecce nel tentativo di riaprire la gara

50' - Prima sostituzione della gara: dentro Kodor fuori Milojevic

46' - INIZIA LA RIPRESA

12.50 - Dominio totale del Napoli in questo primo tempo.

45' + 4' - Termina la prima frazione

45' - Sono stati assegnati 4' di recupero

38' - TRIS! TRIS! TRIS! Napoli avanti di tre adesso! Camelio dagli 11 metri non sbaglia!

​​​​​​34' - RETE! RETE! RETE! Raddoppio del Napoli! Lo Scalzo porta il Napoli sul risultato di 0-2: ruba palla al limite dell'area di rigore e fa partire un destro che batte Penev!

30' - Ammonito Lo Scalzo

26' - Ammonito Genovese 

15' - Padroni in netta difficoltà, preme il Napoli.

6' - Caucci primo ammonito della gara

4' - RETE! RETE! RETEEE! Azzurrini subito avanti: palla filtrante per Smeraldi che calcia potente ma Penev respinge sui piedi di Gorica che insacca!

2' - Inizio del Napoli molto aggressivo.

12.00 - INIZIA LA GARA

11.45 - Termina la fase di riscaldamento, tutto pronto per l'inizio del match

11.30 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:

LECCE (3-5-2): Penev, Dalla Costa, Scott, Laerke, Milojevic, Onyemachi, Di Pasquale, Esteban, Gorter, Kazarac, Longo. All. Schipa

NAPOLI (3-5-2): Spinelli, De Luca, Cimmaruta, Smeraldi, D’Angelo, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Eletto, Gorica, Genovese. All. Rocco

Amici ed amiche di TuttoNapoli.net benvenuti all'interno della diretta testuale di Lecce-Napoli match valido per il 16esimo turno del campionato di Primavera 1. Gli azzurri sono chiamati a difendere la striscia positiva che va avanti da 4 turni: di fronte il Lecce che ha gli stessi punti proprio degli azzurrini.